Dopo il grave infortunio di Gavi con la Spagna, la FIFPro ha fatto un appello ai microfoni di AS per tutelare i giocatori.

APPELLO – «Nella scorsa stagione Vinicius ha giocato nove competizioni e Pedri, a 20 anni, ha giocato più di 12.000 minuti, il 25 per cento in più di Xavi alla stessa età. I giocatori devono avere un riposo obbligatorio minimo fuori stagione di 28 giorni e all’interno della stagione di 14 giorni. D’altra parte, i giocatori devono avere almeno un giorno libero alla settimana. E, in terzo luogo, nel calcio devono essere introdotte linee guida per limitare il numero di partite consecutive, in cui i giocatori hanno due o più partite a settimana».

