L’arbitro di Milan-Verona fa già discutere: dai quattro rigori non concessi al “caos” cartellini, è già polemica

L’arbitro di Milan-Verona fa già discutere: dai quattro rigori non concessi al “caos” cartellini. Ecco chi arbitrerà la gara di campionato dei rossoneri.

Il Milan è atteso da un delicato confronto di Champions League questa sera contro il Feyenoord. La posta in palio è altissima: gli ottavi di finale sono un obiettivo fondamentale che il club non può e non vuole lasciarsi scappare. Le ambizioni del Milan sono infatti di altissimo livello, come dimostra l’accordo ormai raggiunto per la firma di un top player, un giocatore che nel panorama europea è decisivo. La sfida di stasera è cruciale per consolidare la posizione in Europa e per alimentare ulteriormente le grandi speranze per il futuro.

Dopo la Champions una sfida di campionato già carica di polemiche

Il Milan non può permettersi distrazioni e deve concentrarsi sulla sfida di Champions League, ma intanto già si guarda al prossimo impegno in campionato, con il Verona che sarà di scena a San Siro. Tuttavia, le polemiche non tardano ad alzarsi riguardo alla designazione arbitrale per la sfida di sabato sera. I precedenti con i rossoneri non sono particolarmente favorevoli, e questo alimenta dubbi e discussioni tra i tifosi. La squadra, però, dovrà restare concentrata e affrontare il match con determinazione, senza farsi influenzare dalle controversie extra-campo.

Dai quattro rigori non concessi al “caos” cartellini: l’arbitro di Milan-Verona

Il nome di Fourneau, arbitro di Milan-Verona di sabato15 febbraio a San Siro, riporta alla mente dei tifosi rossoneri un precedente particolare: già incontrato nelle sfide contro Salernitana, Sampdoria e recentemente in quello controverso 1-1 contro il Cagliari. In quel match, nonostante le numerose richieste di rigori (4 per l’esattezza) da entrambe le parti, Fourneau mantenne una posizione ferma, decidendo di non accordarne nessuno. Sebbene tale decisione fosse in linea con il regolamento, suscitò dibattiti sulla sua gestione dei cartellini, ritenuta da alcuni non all’altezza. Questa scelta ha lasciato un segno nella storia delle partite arbitrate da Fourneau, aggiungendo un sottile strato di tensione in vista del prossimo incontro tra Milan e Verona.

Leggi l’articolo completo L’arbitro di Milan-Verona fa già discutere: dai quattro rigori non concessi al “caos” cartellini, è già polemica, su Notizie Milan.