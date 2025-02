Dai nerazzurri al Milan, colpo a sorpresa di mercato: bastano 7 milioni per l’incredibile cambio maglia

Dai nerazzurri al Milan, colpo a sorpresa di mercato. Basterebbero solo 7 milioni per il cambio di maglia a giugno.

Il Milan si prepara a vivere una notte europea di grande importanza. La sfida contro il Feyenoord vale infatti l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo fondamentale per i rossoneri. La squadra di Conceicao arriva alla partita con grande entusiasmo, forte di un mercato invernale da top club europeo. Le nuove aggiunte in rosa hanno rinvigorito l’ambiente, e la sensazione è che questo sia solo il primo passo di una nuova rivoluzione rossonera. A confermare le ambizioni del club, c’è l’accordo ormai fatto per la firma di un top player destinato a fare la differenza.

Un nerazzurro nel mirino del Milan

Il mercato è ormai chiuso, ma il Milan e la sua squadra mercato non smettono mai di tenere d’occhio nuove opportunità per rinforzare la rosa. Proprio nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione davvero curiosa e inaspettata. Il Milan sarebbe infatti sulle tracce di un giocatore nerazzurro, che potrebbe cambiare maglia già a giugno per una cifra di 7 milioni. Un colpo sorprendente che, se confermato, potrebbe scuotere il mercato. La scelta della dirigenza rossonera è decisamente inaspettata, seppur siamo dinanzi a un giocatore dotato di tecnica e molta qualità.

Per il cambio di maglia bastano 7 milioni

Il Milan non smette di sorprendere nel mercato di trasferimento, dedicando grande attenzione al campionato di Serie B italiano. Fra le strategie adottate dalla società – scrive Milanlive.it – spicca l’interesse per Simone Canestrelli, un giovane e promettente difensore centrale che attualmente milita nel Pisa. La squadra, guidata dall’esperto Filippo Inzaghi, si sta rendendo protagonista di una stagione eccezionale con concrete speranze di promozione in Serie A. L’interesse per Canestrelli si inserisce in questa logica di costruzione della squadra, evidenziando come il Milan guardi con attenzione alle giovani promesse del campionato italiano. Con una valutazione di circa 7 milioni, il difensore rappresenta una potenziale soluzione di qualità e quantità per la retroguardia rossonera. La sua esperienza e crescita nel Pisa, insieme al talento dimostrato, lo rendono un candidato ideale per rinforzare la difesa del Milan nei prossimi anni.

