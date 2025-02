Offerta reale per Theo, c’è la conferma ufficiale: la clamorosa ammissione rivela un piano incredibile

Offerta reale per Theo, c’è la conferma ufficiale. Il caso attorno al terzino rossonero si infittisce sempre di più, ecco i dettagli.

Il Milan è stato senza dubbio il re del mercato di gennaio, attirando l’attenzione mediatica con gli acquisti in sequenza di Gimenez e Joao Félix. Questi colpi hanno elevato le speranze e le ambizioni dei tifosi, ridando slancio a una passione che ultimamente sembrava meno vibrante. La notizia che circola in queste ore ha acceso ulteriormente gli animi: il Milan avrebbe infatti trovato un accordo con un top player, pronto a firmare per i rossoneri. Se la notizia dovesse essere confermata, l’entusiasmo dei tifosi rossoneri esploderebbe, con un futuro sempre più promettente all’orizzonte.

Tra nuovi e cessioni, il retroscena incredibile su Theo

Il mercato non si basa solo sui nuovi acquisti, ma anche sulle cessioni, e in casa Milan non sono mancate polemiche. L’addio di Calabria ha suscitato molte discussioni, soprattutto a seguito delle rivelazioni dell’ex capitano rossonero riguardo al club. Theo Hernandez, invece, non si è mosso da Milanello, ma nelle ultime ore è emersa una confessione autorevole che svela che l’offerta per il terzino rossonero è concreta. L’interesse per portarlo via da Milano è reale, mettendo in discussione la permanenza del francese a San Siro e aggiungendo un nuovo capitolo al mercato rossonero.

Offerta reale per Theo: c’è la conferma ufficiale

Mirwan Suwarso, presidente indonesiano del Como, ha confermato in un’intervista a Sky Sport che il Como ha tentato di acquistare alcuni giocatori di fama internazionale, tra cui Theo Hernandez e Marcus Rashford. In particolare ha affermato: “Sì, ci abbiamo provato, ma siamo consapevoli di essere un club piccolo e quindi qualcuno non ci prende ancora sul serio. Certi grandi nomi, quando sentono parlare del Como, dicono ‘no, io voglio giocare in Champions League’. Il discorso ha senso, sappiamo bene cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Ma sogniamo in grande. Nell’ultimo mercato invernale abbiamo cercato di fare il massimo per dare al nostro allenatore Cesc Fabregas i calciatori di cui aveva bisogno per il suo gioco, molti nomi erano veri. Siamo stati vicini a tanti calciatori, alcuni dei quali non sono usciti”.

