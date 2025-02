Il Milan può incassare 70 milioni, forse anche di più: i conti sono fatti, il Club ci punta fortemente

Il Milan può incassare 70 milioni, forse anche di più. La strategia del Club è chiara, e l’obiettivo è già fissato.

Il Milan ha messo a segno obiettivi importanti, come dimostra il mercato di gennaio. Cinque volti nuovi sono già arrivati a Milanello, ma le sorprese non sono certo finite. Zlatan Ibrahimović è già al lavoro per il futuro, con idee molto chiare su come costruire una squadra sempre più competitiva. Da quanto trapela, il Milan avrebbe trovato l’accordo per la firma di un top player che nell’ultimo anno ha incantato la Serie A e l’Europa. Questo è solo il primo tassello di un piano ambizioso che mira a rendere il Milan protagonista in Italia e in Europa.

La delicata sfida di Champions contro il Feyenoord

Il Milan si trova di fronte al Feyenoord, una squadra che non va sottovalutata nonostante il recente licenziamento del suo allenatore Brian Priske. Gli olandesi, rinforzati dalla spinta dei propri tifosi e dal titolo di campioni d’Olanda in carica, rappresentano un ostacolo non indifferente per i rossoneri. Questo doppio confronto si preannuncia quindi non solo come una sfida sportiva ma anche come un momento decisivo per continuare a sperare in un avanzamento nel torneo. Non solo, superare il turno consentirebbe al Club anche un ingresso economico di primissimo livello.

Il valore della qualificazione: per il Milan è fondamentale

Superare il Feyenoord nei playoff potrebbe significare per il Milan un’importante iniezione finanziaria. Advance nella fase a eliminazione diretta della Champions League, infatti, garantirebbe al club un premio di 11 milioni di euro. Questi si aggiungerebbero ai 59,63 milioni già incassati dalla UEFA durante l’attuale edizione del torneo, mostrando quanto sia rilevante, oltre che prestigioso, un buon percorso in questa competizione. Il Milan ha chiarito infatti quanto punti al superamento del turno, sia per il prestigio che ne deriverebbe, e sia ovviamente per la componente economica.

