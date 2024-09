I nerazzurri devono guardarsi dagli assalti delle big estere per i propri talenti anche se in questo caso siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Il calciomercato ufficialmente si è chiuso da meno di un mese ma le voci non smettono di correre incontrollate. In Inghilterra si parla molto della ricerca da parte dell’Arsenal di una punta dallo spessore internazionale. Sotto osservazione Mikel Arteta, secondo Caughtoffside, starebbe pensando a tanti attaccanti tra cui anche Marcus Thuram dell’Inter e Dusan Vlahovic della Juventus: nonostante un rendimento molto diverso tra loro in questa fase iniziale della stagione, sono entrambi vitali per le ambizioni dei rispettivi club. Il francese ha iniziato bene la stagione, sicuramente meglio di molti suoi compagni, e ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per i nerazzurri, soprattutto in un momento di magra per gli altri attaccanti della squadra. Il serbo, nonostante un avvio più in sordina, ha mostrato lampi […]

Leggi l’articolo completo L’Arsenal pensa a uno tra Thuram e Vlahovic, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG