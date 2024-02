L’ex calciatore Paolo Di Canio ha commentato la prestazione di Lautaro Martinez nell’ultimo derby d’Italia tra Inter e Juve

Dagli studi di Sky Sport 24, Paolo Di Canio torna sulla vittoria dell’Inter contro la Juve nell’ultima edizione del derby d’Italia, con un focus particolare su capitan Lautaro Martinez.

LAUTARO – «Lautaro, come succede spesso di questi tempi, è sembrato appesantito di gambe e mentalmente, mi è sembrato svuotato. Alla fine comunque la partita l’ha vinta l’Inter che è la cosa più importante ed era la cosa da fare. Ha fatto un vero praticantato. Ha dovuto prima fare il gregario, lavoro sporco per gli altri. Il posto fisso se lo è guadagnato da leader assoluto e sono gli altri ora che devono giocare per lui».

L’articolo Lautaro, arriva la stroncatura di Di Canio: «Con la Juve mi è sembrato svuotato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG