Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ultimo confronto tra Inter e Juve, il derby d’Italia vinto dai nerazzurri

Ai microfoni di TMW, Fabio Caressa ritorna sull’ultimo derby d’Italia tra Inter e Juve, dicendo la sua sulle squadre.

INTER JUVE – «Pensavo peggio, me l’aspettavo più bloccato. L’Inter si è dimostrata superiore alla Juve, però non ho visto neanche il divario di cui ha parlato Simone Inzaghi. Il campionato secondo me è ancora lungo. La Juve sa di essere ancora lì a lottare con l’Inter. C’è una proiezione di punti altissima, è possibile che un po’ di rallentamento ci sia»

L’articolo Caressa perplesso: «Inter Juve, questa cosa non l’ho vista in campo» proviene da Inter News 24.

