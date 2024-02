Domani 6 febbraio le Inter Women affronteranno la Fiorentina nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia: le convocate

La stagione delle Inter Women potrebbe svoltare nel match di domani 7 febbraio contro la Fiorentina, in occasione della Coppa Italia.

Dopo il pareggio all’andata per 2-2, e un terzo posto in Serie A che sembra allontanarsi sempre più, le nerazzurre puntano il tutto per tutto su questa competizione. Ecco le convocate di Guarino:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli

Difensori: 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 24 Milinkovic, 25 Thøgersen, 55 Tomter

Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 18 Pandini, 23 Magull, 27 Csiszar, 47 Fadda

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

L’articolo Inter Women, le convocate di Guarino per il ritorno dei quarti di Coppa Italia con la Fiorentina proviene da Inter News 24.

