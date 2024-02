I bookies hanno detto la loro sulle quote del match della 26^ giornata di Serie A tra Lecce e Inter, con un focus su Lautaro

Secondo le previsioni dei bookies, il Lecce non sembra destinato a interrompere la striscia vincente dell’Inter, che attualmente conta 9 vittorie consecutive in tutte le competizioni dall’inizio del 2024.

In questa trasferta nel Salento, i nerazzurri sono quotati a 1,40 su Planetwin365 e a 1,42 su Sisal per ottenere i tre punti, mentre la possibilità di una sorpresa giallorossa è valutata a 7. Anche il pareggio è considerato improbabile, con una quota di 4,75. Le scommesse favoriscono nettamente l’Over a 1,65 rispetto all’Under a 2,10, mentre c’è equilibrio tra Goal e No Goal, entrambi quotati a 1,85.

Lautaro Martinez, fresco del gol contro la Salernitana, si presenta al Via del Mare con 99 gol in Serie A. La quota per il suo gol numero 100 nel campionato italiano è di 1,95 su Planetwin365, mentre la doppietta è fissata a 5,46. Senza Thuram, sarà Marko Arnautovic ad affiancare l’argentino in attacco: la sua probabilità di segnare è valutata a 2,85. Con soltanto una rete segnata finora nel 2024, Nikola Krstovic è desideroso di ritrovare il gol e riportarsi ai livelli mostrati all’inizio della stagione: la sua rete nella partita di domenica è quotata a 5.

L’articolo Lautaro, bookies sicuri in vista di Lecce Inter: può raggiungere quel record proviene da Inter News 24.

