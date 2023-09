L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, si è espresso così al termine del match vinto dai nerazzurri contro la Fiorentina

Al termine di Inter-Fiorentina, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato così. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

MIGLIOR LAUTARO DI SEMPRE? – «Sì dai, la realtà è che sto bene, sono contento e felice. L’importante è che la mia famiglia stia bene. Cerco sempre di dare il massimo, a volte si riesce col gol, altre no. Ogni giorno lavoro per migliorare e per crescere, per dare una mano ai compagni. Questo è importante, cercare di andare verso gli obiettivi. Sono contento di come ho iniziato».

SUL LAVORO NEL RECUPERO PALLA – «È la cosa principale di quest’anno, stiamo lavorando tanto sulla ri-aggressione perché oggi abbiamo giocatori che lo possono fare. Recuperare la palla vicino all’area avversaria è importante perché hai più possibilità di creare occasioni da gol».

SULLA CLASSIFICA CANNONIERI – «La tengo lì affianco, cerco sempre di far crescere l’Inter e dare una mano alla squadra, poi se arriva il gol, meglio».

SUL MILAN – «Si è rinforzato tanto, ha giocatori di qualità. Sappiamo il valore della loro squadra. Adesso dobbiamo pensare alla Nazionale e poi avremo tempo di pensare al Milan, che sarà una partita bella da giocare».

SUL FOLLOW TOLTO A LUKAKU – «Sì, beh…Thuram è un grande giocatore, Arnautovic pure e Snanchez pure. Sono contento per loro».

