Tony Damascelli ha difeso a spada tratta il capitano nerazzurro Lautaro Martinez da chi mette in discussione le sue qualità

Ai microfoni di Rai Sport, Tony Damascelli si scaglia contro chi critica Lautaro Martinez, brillante con la maglia della sua Inter ma non altrettanto con quella della nazionale argentina. Le sue parole in difesa del capitano nerazzurro.

LAUTARO –«Chi discute Lautaro Martinez o è prevenuto o è ignorante di football. Ma sapete da quante partite non segna in nazionale? Tredici. Noi abbiamo due realtà: quella del campionato, dove ci sono dei giocatori irresistibili e sicuramente Lautaro Martinez è un numero uno, quando usciamo da questa realtà con la nazionale argentina numero uno, che ha vinto i Mondiali, questo giocatore da tredici partite non va in gol. Ma questo non significa che sia un modesto giocatore. Lui è fortissimo, quando vede la porta fa gol: è un sudamericano di garra e di rabbia. Poi bisogna fare un paragone con la situazione internazionale dei nostri giocatori, che qui vengono considerati fenomeni e una volta superata la dogana di Chiasso diventano normali o non irresistibili».-

