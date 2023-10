In vista di Torino Inter i granata sono in netta difficoltà analizzando quelli che sono gli assenti (pesanti) di Ivan Juric

Come citato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si ritrova ad essere la favorita per quanto concerne la sfida di stasera contro il Torino all’Olimpico. Risultato scontato? No, però è chiaro che i granata sono in netta difficoltà.

Il punto è che Ivan Juric non può avere a disposizione due elementi come Duvan Zapata e Alessandro Buongiorno, considerando anche le condizioni non ottimali di Sanabria. Una situazione delicata.

L’articolo Torino Inter, emergenza in casa granata. Out Zapata e Buongiorno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG