Molte novità per quanto concerne le fasce laterali dell’Inter in vista della gara contro il Torino. La decisione di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, le novità di Torino Inter non finiscono qui. Se da una parte c’è la difesa, dall’altra invece si prospetta qualche cambiamento anche sulle fasce laterali

Sulla sinistra Federico Dimarco non si tocca, ma è sulla destra che ci sono sorprese: Dumfries verrà messo in panchina per lasciar spazio a Matteo Darmian (per l’ex granata un ritorno alle origini).

