La decisione in difesa per quanto concerne Torino Inter con Francesco Acerbi pronto a prendersi il posto da titolare dal primo minuto

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda le formazioni di Torino Inter: soprattutto analizzando la situazione attuale in difesa dove si respira aria di turnover.

La scelta che sorprende? Molto semplice, quella di mettere Alessandro Bastoni in panchina all’Olimpico per far spazio invece a Francesco Acerbi: pronto a dare un contributo importante.

L'articolo Torino Inter, Acerbi titolare al posto di Bastoni? La situazione proviene da Inter News 24.

