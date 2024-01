Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez frena le voci sul rinnovo con l’Inter, svelato cosa manca per la trattativa

Non ha usato giri di parole Alejandro Camaño. L’agente di Lautaro Martinez ha confessato al giornalista Cesar Luis Merlo di non aver ancora trovato alcun accordo con l’Inter per il rinnovo del contratto del capitano nerazzurro. Al tempo stesso però, ecco arrivare la conferma del dialogo con la società. Nella speranza che le due parti possano colmare le differenza nelle richieste.

LE PAROLE – «Ci sono ancora delle differenze nella trattativa con l’Inter. Al momento non è stato ancora raggiunto l’accordo, però c’è dialogo».

L’articolo Lautaro-Inter, l’agente svela: «Rinnovo? Nessun accordo, ecco cosa manca» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG