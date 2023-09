Lautaro Martinez sui social ha parlato da capitano così come ai microfoni delle Tv dopo il pareggio contro la Real Sociedad dell’Inter

Lautaro Martinez sui social ha parlato da capitano così come ai microfoni delle Tv dopo il pareggio contro la Real Sociedad dell’Inter. Le sue parole pubblicate sul profilo Instagram:

LE PAROLE – «Sappiamo di non aver giocato una partita al nostro livello, l’importante è non avere perso. Ora dobbiamo recuperare, lavorare tanto per continuare a migliorarci individualmente e come squadra».

