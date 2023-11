L’ex vice ct dell’Argentina, Claudio Gugnali, si è espresso su Lautaro Martinez e sulle possibilità di rinnovo con l’Inter

Vice ct sotto la gestione di Sabella, Claudio Gugnali ha visto crescere Lautaro Martinez con la maglia dell’Albiceleste. Ecco le sue dichiarazioni sul capitano dell’Inter a sportitalia.com:

LAUTARO- «Lautaro sta vivendo un momento di maturità suprema. Mi sembra che stia vivendo il suo miglior momento della carriera, fino a qui. E’ il capitano di un club dalla storia enorme come l’Inter. Una squadra che nella sua storia ha sempre trovato argentini che ne hanno scritto la storia»

BANDIERA DELL’INTER COME ZANETTI? – «Come Pupi, sì. Non credo il Toro si muoverà dall’Inter: lo vedo molto bene a livello di famiglia e di adattamento nella città di Milano. Quindi vedo Lautaro Martinez in nerazzurro per molto tempo, ad un livello superlativo»

PIENA MATURITA’ RAGGIUNTA? – «Credo di aver risposto a questa domanda nella precedente: è nella sua completa maturità. E’ davvero molto decisivo. E’ importante per il gioco di squadra e per aiutare i compagni e dà sempre l’impressione di poter fare gol. E’ sempre pronto a cogliere le opportunità che la difesa avversaria gli concede. Questo per un attaccante è fondamentale, perché aumenta il suo livello di fiducia e di conseguenza la sua pericolosità»

L’articolo Lautaro, l’ex vice ct Gugnali: «Lo vedo legato all’Inter ancora per molto tempo» proviene da Inter News 24.

