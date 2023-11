Inter in avanti per provare a rinnovare il contratto a Lautaro Martinez: attaccante, cannoniere, capitano e trascinatore

Come riportato oggi da Sky Sport, Lautaro Martinez è sempre più vicino ad un rinnovo contrattuale con l’Inter che, in tutti questi anni, non è mai stato così concreto: a dimostrazione che le bandiere esistono ancora, specialmente se si tratta dell’argentino.

Leader dello spogliatoio, capitano, cannoniere e decisivo sia in campo che fuori: accettando ogni scelta del tecnico mettendo sempre l’Inter davanti a tutto. L’agente dell’attaccante parlerà con Ausilio e Marotta per parlare del rinnovo.

L’articolo Lautaro Martinez, a breve incontro per il rinnovo con l’Inter proviene da Inter News 24.

