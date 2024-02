Lautaro Martinez a Sky Sport ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juve.

PRESTAZIONE DA SCUDETTO – «Sicuramente era una gara molto importante per noi, per il nostro percorso, la classifica perché affrontavamo la squadra che ci sta dietro. Avevamo bisogno dei 3 punti e ce li siamo presi. Abbiamo fatto la gara noi, in fase difensiva e offensiva abbiamo fatto ottime cose. C’è da migliorare, ma questi 3 punti in casa nostra hanno un peso importante».

FEELING CON THURAM – «E’ un attaccante incredibile. completo, si impegna tantissimo anche in allenamento. Credo abbiamo trovato un giocatore importante per il nostro gioco e la nostra squadra, per il nostro grande club. Siamo contenti di averlo noi, cerchiamo sempre di migliorare e andare avanti su questa squadra. E’ sempre difficile giocare così con queste squadre che difendono tanto basso. Faccio i complimenti a lui e ai compagni, abbiamo fatto un’ottima partita».

PRESSIONE PREPARTITA – «Sento tutte le partite uguale. Con la prima, seconda, l’ultima, io soffro tantissimo prima della partite perché voglio essere in campo subito. Sono contento, cerco di dare il massimo sempre e di dare il 100% per la maglia, per dare una mano ai compagni e rendere felici i tifosi».

IL TURNOVER IN VISTA DELLA CHAMPIONS – «Siamo coinvolti tutti, il gruppo è unito, la squadra è forte. Il mister è bravo in questo aspetto, stiamo tenendo tutti a livello alto anche in allenamento. Sono tranquillo. Sicuramente giocando ogni 3 giorni è difficile, però cercheremo di recuperare e velocemente e andare avanti».

