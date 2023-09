L’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez si è espresso sui social dopo il pareggio contro la Real Sociedad

Intervenuto su Instagram, Lautaro Martinez ha commentato il pareggio dell’Inter in terra spagnola contro la Real Sociedad:

«Sappiamo di non aver giocato una partita al nostro livello, l’importante è non avere perso. Ora dobbiamo recuperare, lavorare tanto per continuare a migliorarci individualmente e come squadra».

