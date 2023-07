Il nuovo capitano dell’Inter Lautaro Martinez è tornato sulla vicenda dell’attaccante belga.

Parole da capitano sono quelle pronunciate da Lautaro Martinez alla Gazzetta dello Sport: “Ai nuovi ho detto una cosa sola: se siete qui, se indossate questa maglia, è perché avete qualcosa. Siete stati scelti, non siete qui per caso. Avete la qualità, la forza e la mentalità giusta per entrare a San Siro e giocare. Date tutto, al resto penseranno i tifosi con l’amore che ci accompagnerà“.

Lautaro Martinez

“Lukaku? Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Ma non mi aspettavo questo atteggiamento“.

