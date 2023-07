L’Arsenal vince in rimonta contro il Barcellona e in amichevole vince per 5 a 3 contro la formazione allenata da Xavi

Dopo il gol di Lewandowski è arrivato il pareggio di Saka. Nel primo tempo poi sono Raphinha e Havertz a fissare il punteggio sul 2 a 2. Nella ripresa sale in cattedra Trossard che con una doppietta porta avanti i Gunners. Nel finale prima Ferran Torres accorcia e Vieira la richiude.

