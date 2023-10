Lautaro Martinez ha piegato la Salernitana con 4 goal, definirlo man of the match può essere addirittura riduttivo; i granata per oltre un’ora hanno messo in difficoltà i nerazzurri fino all’ingresso dell’argentino. Il numero 10 ha migliorato anche il rendimento dei compagni con il suo ingresso senza nulla togliere al volitivo e comunque pimpante Sanchez.

Gara non semplice

Lautaro Martinez è stato intervistato a fine gara da DAZN; ecco le le sue parole. “La Salernitana è un ottimo avversario anche se erano e sono in un momento difficile. Ambiente caldo, la gente si fa sentire ma dovevamo rispondere solo a noi, le critiche le dobbiamo lasciare alle spalle. Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e pensare all’avversaria in campo. Sono contento del gol perché aiuto la squadra, questo è quello che conta sempre, importante è che abbiamo vinto e che siamo sopra in classifica, pensiamo alla Champions League”.

Diventare capocannoniere

“Non ci penso, è importante la squadra. Cercherò di vincere il titolo perché significa che ho dato una grossa mano alla squadra”.

L’intesa con Thuram

“È un ragazzo che lavora per la squadra e conta tanto. Viene da un altro calcio, sta imparando tanto del nostro calcio italiano e del nostro gruppo. È un grande ragazzo”.

