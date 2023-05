Lautaro Martinez: «Inter unita, giocheremo la finale per vincere». L’intervista dopo la vittoria contro il Milan

Lautaro Martinez ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Inter Milan.

LE PAROLE – «C’è tanta storia in questa partita, me lo sentivo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in tutte e due le partite. L’unione di gruppo è importante, l’ho vissuto al Mondiale, è l’esempio di quello che si può trasmettere. Se il gruppo è unito le cose sono più facili. L’Inter merita di vivere queste serate e questi momenti che per un giocatore sono importantissimi. Ogni volta che entro in campo cerco di fare il massimo, migliorare e dare una mano ai compagni. Dopo aver vissuto e vinto il Mondiale sapevamo che avevamo una opportunità di arrivare in finale. La finale si gioca per vincere? Sarà così, qualunqe sia la rivale. Si deve giocare come l’ultima partita, dobbiamo fare il massimo nelle partite che mancano per arrivare il più in alto possibile».

