Martedì 16 maggio: notizie Serie A

La Juventus dal 2024 non avrà più capitan Bonucci. Il difensore in un video per celebrare le sue 500 presenze in bianconere ha annunciato che il prossimo anno si ritirerà.

Intanto Calvo, oggi a Milano per l’Assemblea di Lega, ha caricato la squadra verso la semifinale col Siviglia di giovedì.

