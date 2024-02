Lautaro Martinez si è raccontato nel Magazine Champions League. Le sue parole di sfida alle rivali tra cui il Milan

Le parole di Lautaro Martinez raccontatosi nel Magazine Champions League. La sua Inter sta lottando per lo scudetto contro Juventus e Milan su tutte ma per l’argentino l’obiettivo significativo è un altro:

OBIETTIVO CHAMPIONS – «È ovvio che la Champions sia un obiettivo significativo in un club come l’Inter, avere un gruppo di fratelli e amici che puntano tutti nella stessa direzione, che giochino o meno, è molto importante per la squadra, per continuare a spingere. È così che le cose diventano più facili».

L’INTERVISTA DI LAUTARO A MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE

