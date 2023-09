L’attaccante argentino ha segnato a pochi minuti dallo scadere un goal estremamente importante.

Probabilmente l’Inter si aspetta tutt’altro esordio in Champions League ma la Real Sociedad ha subito fatto capire di essere un avversario di livello. Alla fine la gara termina 1-1: è Lautaro Martinez a salvare i nerazzurri dalla sconfitta con l’unico tiro in porta della loro partita. Il capitano a Prime Video non nasconde la sua delusione; ecco le sue parole sulla match.

“Non sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Siamo entrati male nel primo tempo, dobbiamo migliorare tanto. I tanti impegni? Non credo sia quello. Abbiamo affrontato una squadra molto alta, non siamo stati bravi ad attaccare lo spazio, eravamo sempre in fuorigioco. Quando affronti queste squadre è sempre difficile giocare, ti vengono a pressare alto. È già successo al derby, non siamo usciti puliti, dobbiamo migliorare su questo. Importante comunque aver conquistato un punto, sapevamo che loro sono una squadra forte, che ha messo in difficoltà tanto: importante non aver perso, altrimenti tutto il girone sarebbe stato in salita“. L’Inter è al secondo posto in classifica ad 1 punto insieme proprio alla Real Sociedad appena affrontata; il Salisburgo ha vinto a sorpresa al Da Luz di Lisbona e quindi vola in testa al girone con 3 punti, ultimo il Benfica a 0.

