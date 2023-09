L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo il pareggio ottenuto contro la Real Sociedad in Champions League ha parlato così

Intervenuto nel postpartita di Real Sociedad-Inter ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio.

SODDISFATTO? – «Assolutamente sì, avevo previsto che affrontavamo un avversario di valore. Siamo stati bravi. Nella prima ora non abbiamo fatto bene, bravi a rimanere in partita. Negli ultimi 20 minuti abbiamo pareggiato e alla fine volevamo vincere. Era l’esordio, abbiamo toccato con mano quello che avevo detto, che la Real Sociedad era un’ottima squadra».

ESCLUSIONE DI THURAM DAI TITOLARI? – «Dopo è facile parlare, i ragazzi erano stanchi. Ho cambiato 4 giocatori. Nel primo tempo ha sofferto tutta l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in partita grazie al nostro portiere. Tanti giocatori hanno avuto problemi, bisogna fare valutazioni molto attente».

SUI CAMBI DI FORMAZIONE – «Perché ho bisogno di tutti, avrei voluto farne anche qualcuno in più ma avevo qualche giocatore fuori che non stava benissimo. Farò sempre così perché giocando dopo ogni 48-72 ore, poi dopo un derby che porta via tante energie… è giuso fare così».

ANALISI IN SALITA – «Non abbiamo approcciato bene la gara, ce la siamo complicati da soli contro un avversario di valore, come avevamo preannunciato. Squadra forte, solida, bravi e fortunati. Siamo stati graziati, poi abbiamo pareggiato e avremmo potuto anche vincerla nei minuti finali. Stanchezza fisica e mentale dopo il derby. Prima della stracittadina avevamo 16 giocatori con le Nazionali, abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Dobbiamo essere bravi a recuperare perché giochiamo domenica».

FRATTESI – «Frattesi? Non era al 100% perché negli ultimi due giorni non si era potuto allenare come avrebbe voluto. Il suo minutaggio non poteva essere più alto di questo».

COSA CI PORTIAMO A CASA DOPO STASERA? – «Sicuramente il risultato, la reazione della squadra nel secondo tempo. Siamo stati bravi a rimanere aggrappati al risultato contro un’avversaria di assoluto valore, ora dobbiamo riposare perché tra 62 ore saremo nuovamente in campo. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, oggi ho cambiato 4-5 giocatori e sarà così anche a Empoli. Cercheremo di fare una partita nel migliore dei modi».

SULLA PROFONDITÀ DELLA ROSA – «Sono entrati bene i ragazzi come erano entrati nelle ultime partite, non dobbiamo avere nessun tipo di problemi. Ho avuto ottime risposte da chi è entrato oggi e da chi l’ha fatto col Milan, sappiamo che avremo bisogno di tutti».

