L’Inter soffre per la prima volta in stagione in una gara ufficiale e lo fa contro la Real Sociedad in Champions League: tanto turnover e poi cambi decisivi

«Facile parlare dopo» ha detto Inzaghi nel post partita ed è realmente così ma è un dato di fatto che tra stanchezza mentale e fisica post derby i nerazzurri abbiano concesso troppo e siano stati anche fortunati a non subire più gol, grazie anche a un superlativo Sommer. I cinque cambi dell’undici tipo non hanno giovato all’Inter, anche se poi l’errore sul gol è arrivato da Bastoni.

Nella ripresa l’ingresso di Thuram, Frattesi e Dimarco ha rimesso in piedi una partita che sarebbe potuta chiudersi con una sconfitta brutta sia per il cammino Champions e sia per il morale. Anche pareggiarla è dimostrazione della forza di questa squadra. Lo scrive Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, maledetto turnover e benedetti cambi proviene da Inter News 24.

