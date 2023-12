L’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez deve rompere la maledizione per quanto riguarda i goal a San Siro

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, per Lautaro Martinez è tempo di una vera e propria prova del 9 in vista del rinnovo contrattuale con l’Inter: la miccia però potrebbe arrivare contro l’Udinese.

Il capitano nerazzurro non segna a San Siro da ben 2 mesi, più precisamente dal pareggio contro il Bologna tra le mura amiche. Riuscirà il capitano a sbloccarsi nuovamente? Staremo a vedere.

L’articolo Lautaro Martinez, obiettivo sbloccarsi a San Siro. Il capitano dell’Inter non segna da 2 mesi proviene da Inter News 24.

