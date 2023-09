Intervenuto a Inter TV, Lautaro Martinez ha commentato la grande notte vissuta durante Salernitana-Inter:

«L’avversario era difficile, una squadra compatta che aveva bisogno di punti. E’ stata dura. L’importante è che abbiamo vinto e che abbiamo giocato bene nel secondo tempo. Portiamo tre punti a casa, siamo contenti. La prossima volta cinquina Lo spero. L’importante è che l’Inter deve vincere. La sconfitta ci ha lasciato male, come gruppo siamo forti e siamo tutti compatti. Ci aiutiamo uno con l’altro, lo abbiamo dimostrato. Mi porto a casa il pallone? Il primo pallone per mio figlio che è appena nato. Approccio diverso dalla partita con il Sassuolo? Il fisico conta, giocando tanto con i viaggi a volte il nostro gioco ci fa spendere energie. Normale che ci sia un calo fisico. Dobbiamo crescere in questo aspetto. Siamo una grande squadra e dobbiamo cercare di fare punti sempre».

