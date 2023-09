Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così subito dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro la Real Sociedad

Intervenuto da bordo campo al termine di Real Sociedad-Inter, Lautaro Martinez ha analizzato così la gara pareggiata in extremis dai nerazzurri. Le sue parole ai microfoni di Amazon Prime Video.

SODDISFATTO DEL RISULTATO? – «No, perché non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Siamo entrati male nel primo tempo».

COLPA DELLA STANCHEZZA? – «No, abbiamo affrontato una squadra molto alta. Difficile giocare contro queste squadre che ti vengono a pressare alte».

SUL PAREGGIO – «Importante, sapevamo che erano una squadra forte che hanno messo in difficoltà tanti. Importante non aver perso ed andare a casa con un punto».

Il numero 10 nerazzurro ha risposto così alle domande di InterTV.

OTTIMA REAZIONE – «Sicuramente sì, siamo cresciuti tanto in questo tempo ma a livello tattico e di palleggio dobbiamo migliorare tanto, oggi non abbiamo fatto del nostro meglio ed è importante non aver perso».

SE LAVORIAMO SULL’ASPETTO MENTALE? – «Dobbiamo continuare a lavorare così, nel primo tempo eravamo troppo bassi e siamo stati in difficoltà a uscire con il pallone. Anche nel derby all’inizio è stato così. Ma quando giochi ogni tre giorni è difficile lavorare sul campo, dobbiamo recuperare energie ed essere pronti alla prossima gara in campionato».

SODDISFAZIONE PER IL GOL? – «Tantissima, perché lavoro ogni giorno per dare il massimo. Spero di continuare così dando una mano alla squadra e rendendo felici i tifosi».

L’articolo Lautaro: «Non sono soddisfatto, importante non aver perso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG