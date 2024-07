L’attaccante nerazzurro ha vissuto una stagione che farà fatica a dimenticare e che lo lancia verso le posizioni più alte in classifica per la vittoria dell’ambito premio.

Quella di quest’anno sarà una sfida serrata tra diversi giocatori per la conquista del Pallone d’Oro: Lautaro Martinez ha fatto benissimo sia nell’Inter che nella nazionale argentina e ora risulta a detta di molti uno dei favoriti.

Chi sale

Detto del capitano dell’Inter, l’altro candidato fortissimo, secondo la Gazzetta dello Sport è Rodri, che ha vissuto una stagione trionfale con il Manchester City e la nazionale spagnola. Il centrocampista che nella passata stagione ha giustiziato l’Inter in finale di Champions League, è reduce dal quinto posto in classifica; va però sottolineato che potrebbe essere svantaggiato dal ruolo meno incline a ricevere riconoscimenti.

Mg Barcellona 24/11/2015 – Champions League / Barcellona-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport

nella foto: Lionel Messi

Chi scende

La leggenda del calcio Lionel Messi sembra avere minori possibilità di aggiudicarsi un altro Pallone d’Oro. Il suo trasferimento all’Inter Miami e l’uscita prematura per infortunio nella finale della Coppa America sembrano ridimensionare le sue pretese al trono mondiale del calcio. Vinicius Junior, nonostante una stagione memorabile culminata nella vittoria della Champions, non ha ben figurato in Coppa America: il suo Brasile è stato eliminato ai quarti, gara tra l’altro da lui saltata per squalifica. Discorso più o meno simile per Bellingham che all’Europeo ha vissuto tanti bassi e pochi alti (la rovesciata contro la Slovacchia). La stagione di Haaland, secondo in classifica l’anno scorso, è stata al di sotto delle aspettative mentre Mbappé sembra destinato a pagare anch’egli un brutto Europeo.

