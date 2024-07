I nerazzurri hanno sempre lasciato intendere di essere felici del rendimento del 35enne austriaco ma le cose potrebbero non stare in questo modo.

La situazione di Marko Arnautovic all’Inter sembra alquanto incerta. Il giocatore, nonostante le affermazioni positive dei dirigenti nerazzurri, potrebbe non vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Le prestazioni deludenti dell’ultimo anno ed il rendimento non entusiasmante agli Europei hanno spinto la squadra a riflettere sul suo futuro e sulla composizione dell’attacco per la stagione 2024/25.

L’ora della verità

Non ci sono stati colloqui diretti con lui, ma si presume che l’Inter voglia lasciare a Simone Inzaghi il tempo di valutare appieno le alternative, compreso il nuovo arrivato Mehdi Taremi. Solo dopo il ritorno di Arnautovic si prevede che possa aver luogo un confronto decisivo per il suo futuro in squadra; lo riporta calciomercato.com.

Albert Gudmundsson

L’eventuale sostituto

Nonostante serva un incastro ai limiti del possibile per metter su una trattativa, Albert Gudmundsson continua ad essere accostato all’Inter. L’attaccante islandese, recentemente assolto in primo grado da un’accusa di molestie sessuali, rappresenta un talento desiderato dai nerazzurri. La situazione legale dell’islandese, tuttavia, introduce una variabile di rischio che la società dovrà valutare attentamente, considerando gli esiti del processo d’appello. Al di là di questo il Genoa lo valuta 30 milioni di euro, cifra di cui i nerazzurri non dispongono. L’Inter quindi sta cercando vie alternative per portare a termine l’operazione senza gravare eccessivamente sulle proprie finanze. Si sta pensando a un’operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto, una strategia che potrebbe incontrare il favore del Genoa; neanche il ricavato dell’eventuale cessione di Carboni, benché utile, verrebbe reinvestito tutto per Gudmundsson.

