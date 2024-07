Il Milan sta trattando con il Leicester la cessione di Saelemaekers. Il belga è fuori dal progetto tecnico di Fonseca.

Non c’è solo il mercato in entrata, c’è anche quello in uscita. In queste ore il Milan sta definendo in entrata l’arrivo di Alvaro Morata, per cui pagherà all’Atletico Madrid la clausola rescissoria di 13 milioni di euro. In uscita invece si lavora a “piazzare” gli esuberi. Uno su tutti porta il nome di Alexis Saelemaekers, l’ala belga rientrata a Milanello dopo l’anno in prestito al Bologna. La squadra felsinea sembrava interessata a riscattare l’ex Milan ma, al termine della stagione, non ha esercitato l’opzione pur avendone diritto. Gianluigi Longari, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato alcuni importanti risvolti sul futuro di Saelemaekers.

Saelemaekers in Premier

Nel futuro di Saelemaekers potrebbe esserci la Premier League. Nello specifico il Leicester avrebbe manifestati “interesse per il belga del Milan, la prima proposta – afferma Gianluigi Longari – è già arrivata ai rossoneri. Al momento non c’è ancora un accordo ma la trattativa è in corso”.

Alexis Saelemaekers

Risorse fresche nelle casse del Milan

Il Milan ha tutto l’interesse di piazzare il belga, anziché tenerlo a Milanello ai margini del progetto tecnico di Fonseca. Altro dettaglio non di poco conto è che i rossoneri, in caso di cessione, potrebbe monetizzare una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. Cifra che rappresenta esattamente la quotazione di mercato stilata dal Club di Via Aldo Rossi, cifra che potrebbe essere subito reinvestita sul mercato in entrata, ad esempio chiudendo l’affare Fullkrug dal Borussia Dortmund. L’attaccante è infatti valutato dal club tedesco circa 15 milioni.

