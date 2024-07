Il difensore colombiano sembrava ad un passo dai nerazzurri ma secondo fonti francesi sembrerebbe diretto nella storica rivale.

Il mercato del calcio non smette mai di sorprendere e questa volta al centro dell’attenzione c’è Juan Cabal, talentoso difensore dell’Hellas Verona. Se fino a pochi giorni fa sembrava che l’Inter fosse la principale interessata al classe 2001, ultime notizie confermano un cambio di rotta significativo, con la Juventus che è entrata prepotentemente in corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La situazione è in rapida evoluzione e sembra che i bianconeri abbiano ormai raggiunto l’accordo per l’acquisto del calciatore.

Lo scippo

Come riportato dal giornalista francese de L’Equipe Loïc Tanzi su X, la Juventus è stata capace di superare la concorrenza nell’acquisto di Juan Cabal: “Cabal firmerà con la Juventus per 12 milioni di euro. Accordo trovato questo pomeriggio“; ha affermato Tanzi.

La situazione ed il precedente

Dopo l’affermazione del collega francese anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky ha confermato il sorpasso della Juventus. Nelle ultime ore si dava l’Inter sempre più vicina all’acquisto del colombiano a tutolo definitivo per 10 milioni di euro. Se quanto scritto dal collega francese fosse vero, si tratterebbe a tutti gli effetti di un secondo caso Bremer: 2 estati fa il difensore brasiliano sembrava essersi addirittura promesso ai nerazzurri che però avevano bisogno prima di cedere un big per comprarlo dal Torino, come andò lo sappiamo tutti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG