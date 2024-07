Il Milan è tentato dalla suggestione di mercato Durán dell’Aston Villa. Il profilo piace ma i costi sono davvero proibitivi.

Il mercato del Milan è appena sbocciato e promette nuovi fuochi d’artificio, soprattutto nel reparto offensivo dove è lecito aspettarsi un secondo acquisto dopo quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo non sarà infatti l’unica new entry nel reparto per Fonseca, la squadra mercato rossonera lavora infatti anche su altri profili. Tra questi – scrive Il Corriere dello Sport – c’è anche quello di Durán, in forza all’Aston Villa.

Durán: il profilo che piace

Il profilo di Durán è uno di quelli che ruba l’occhio, l’attenzione, di chi ama il bel calcio. Il forte attaccante colombiano classe 2003 ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno, capace infatti di interpretare più ruoli nello scacchiere tattico di una squadra. Abile infatti a fungere da unico terminale offensivo, sospinto da una mole decisamente importante ed estesa per 185 cm, sia a collaborare con un compagno di reparto in un 4-4-2. Caratteristiche che lo rendono un profilo appetibile per Fonseca che, in attacco, desidera avere alternative tattiche di qualità.

Paulo Fonseca

Nota dolente: i costi

Che il profilo piaccia al Milan, non c’è alcun dubbio. Dubbi invece esistono – scrive Il Corriere dello Sport – che possa vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. I costi per ingaggiarlo sono importanti, nell’ordine di 30 milioni di euro. L’attaccante colombiano è inoltre finito nelle mire del West Ham che, con buone probabilità, sarà la sua nuova squadra. Non è da escludere però un tentativo del Milan, magari spinto da Ibrahimovic in prima linea, sulla falsa riga di quanto accaduto per Morata.

