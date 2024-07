Il Milan potrebbe tornare su un profilo seguito lungamente in passato: Jacub Kiwior. Le condizioni poste dai rossoneri per chiudere l’affare.

Nel panorama sempre dinamico del calciomercato, le strategie delle squadre di calcio si rivelano spesso complesse e articolate. Un nome che sta suscitando interesse nel contesto italiano è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal, che ha già avuto modo di calcare i campi della Serie A con la maglia dello Spezia. Le ultime notizie indicano il Milan come potenziale nuova destinazione per il giocatore, ma solo a seguito di una serie di condizioni sia tecniche sia economiche ben precise.

L’Operazione Kiwior

Il Milan sta valutando con attenzione la possibilità di ingaggiare Jakub Kiwior, il talentuoso difensore classe 2000 attualmente in forza all’Arsenal. La trattativa, tuttavia, dipende da una complessa catena di eventi legati al mercato dei trasferimenti. Per permettere il trasferimento di Kiwior ai rossoneri, l’Arsenal deve prima trovare un sostituto adeguato, e il nome più caldo in questo senso è quello di Riccardo Calafiori, attualmente al Bologna. L’acquisto di Calafiori libererebbe Kiwior, consentendogli di cambiare maglia.

Jakub Kiwior

Le condizioni economiche

Al di là delle dinamiche tecniche, la trattativa per portare Kiwior al Milan prevede anche delle specifiche condizioni economiche. L’Arsenal è disposto a lasciar partire il suo difensore a patto che l’operazione sia conveniente dal punto di vista finanziario. La cifra ritenuta congrua sia dal club londinese sia dal Milan oscilla intorno ai 20 milioni di euro, una somma che i dirigenti rossoneri considerano adeguata e sostenibile per il bilancio del club. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi sia mediante una cessione a titolo definitivo sia attraverso un prestito, con diritto o obbligo di riscatto, sempre che il totale dell’operazione raggiunga la quota prefissata.

Contesto e concorrenza

Il contesto attuale del mercato favorisce la trattativa del Milan per Kiwior. Con Juventus e Napoli che sembrano orientate verso altri obiettivi difensivi, rispettivamente Jean-Clair Todibo e Mario Hermoso, la strada per l’acquisizione del talento polacco sembra meno ingombrata per i rossoneri. Questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan di rinforzare il proprio reparto difensivo con un giocatore che ha già dimostrato di sapersela cavare nei campionati italiani, senza dover affrontare una concorrenza eccessiva da parte di altri top club del campionato.

