Lautaro vuole vincere la Scarpa d’Oro e la doppietta realizzata contro il Lecce: il capitano dell’Inter è sempre più vicino

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez fa un bel balzo nella classifica della Scarpa d’Oro, prestigioso premio assegnato al giocatore che ha realizzato più gol durante la stagione.

Per gli amanti delle statistiche, Mbappè in seconda posizione (42 punti contro i 41 del francese) grazie alla doppietta realizzata contro il Lecce. In prima posizione rimane Kane (54 punti con 27 gol).

