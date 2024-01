Prosegue il magic moment del Toro argentino che ieri ha messo a segno un’altra doppietta; sembra la sua stagione migliore di sempre.

L’Inter distrugge il Monza sul suo campo con un netto 5-1, gli uomini immagine sono ovviamente Lautaro Martinez ed Hakan Calhanoglu, autori di una doppietta a testa.

Continuità

Grazie alle 2 reti di ieri il capitano è arrivato a quota 18 goal in 18 partite, una media pazzesca ma i tifosi si augurano che non si fermi. Nelle scorse stagioni c’è sempre stata qualche settimana di digiuno prolungato anche se già nella passata il periodo è stato più breve rispetto al passato.

Lautaro Martinez Castello Lukeba

Statistiche straordinarie

Tuttosport celebra i suoi numeri sostenendo che ora come ora nessun record può essere al sicuro. Innanzitutto Lautaro è ad una rete dal raggiungere Christian Vieri e a 2 da Mauro Icardi nella classifica dei migliori bomber in maglia nerazzurra di sempre. Li supererà sicuramente e cercherà nuovi primati da battere: con Marcus Thuram al suo fianco si può tutto. La coppia ieri ha inciso in tutti e 5 i goal rifilati ai brianzoli, il modo migliore per prepararsi ai prossimi impegni, a partire dalla SuperCoppa italiana. È chiaro che è difficile mantenere questa media ma il record di goal (36) in una singola stagione di Serie A detenuto attualmente da Immobile ed Higuain non è al sicuro.

Sul rinnovo

L’Inter se lo coccola preparandogli un aumento dell’ingaggio: a fine mese dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2028 con stipendio di 8 milioni a stagione.

