Il capitano nerazzurro è in cima alla classifica cannonieri insieme a Giroud ed Osimhen ed è protagonista di un ottimo inizio di stagione.

L’Inter batte il Cagliari raggiungendo Napoli, Milan ed il sorprendente Hellas Verona in testa alla classifica; anche ieri Lautaro Martinez ha impresso il suo marchio sul match. Sin dai primi minuti si è capito che il Toro era “on fire”, quel suo aggancio voltante è un saggio della sua tecnica.

Marcus Thuram

La Gazzetta dello Sport celebra il 10 ma anche il 9: Marcus Thuram ha realizzato il primo assist in maglia nerazzurra mandando in porta Dumfries. In generale il francese non è sempre stato vicino alla porta, questione di caratteristiche, ma ha svariato molto e ha dialogato molto bene con i compagni.

L’articolo Lautaro trascina l’Inter anche a Cagliari, cresce l’intesa con Thuram proviene da Notizie Inter.

