Lazaro, il Torino tratta per il riscatto. Ecco quanto può incassare l’Inter dalla cessione dell’esterno austriaco

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in casa Torino è tempo di riflessione sui numerosi prestiti stabiliti la scorsa estate. Tra questi c’è Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter, che sembra aver convinto Juric e per cui si lavora per il riscatto.

Il club granata può esercitare l’opzione da 6 milioni di euro ma sta trattando con i nerazzurri per abbassare il prezzo intorno ai 4 milioni.

L’articolo Lazaro, il Torino tratta per il riscatto. Ecco quanto può incassare l’Inter proviene da Inter News 24.

