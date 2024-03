L’attaccante del Fortuna Sittard Marko Lazetic sottolinea la grande importanza che riveste Ibrahimovic.

Marko Lazetic ha raccontato a gianlucadimarzio.com alcuni aneddoti sulla sua esperienza al Milan, squadra in cui sogna di tornare. “Feci il mio esordio in rossonero a San Siro in Coppa Italia contro l’Inter e poi in Serie A con la Cremonese. Giocare in uno stadio come San Siro davanti a quei tifosi è stato pazzesco”.

Il rapporto con Ibra

“È stato bellissimo allenarsi con Zlatan, perché è una persona fantastica. E poi parla la mia stessa lingua… Tutti i giorni lo guardavo per rubargli delle cose e aggiungerle al mio bagaglio tecnico. Purtroppo non ci siamo allenati molto insieme perché lui è stato infortunato per quasi tutta la stagione. Per quel poco che l’abbiamo fatto, mi ha dato tanti consigli su come calciare in porta. E questo mi ha fatto migliorare anche se le critiche non sono mancate, lo conoscete tutti Ibra, no? (ride n.d.r). Zlatan è molto severo ma lui vuole solo il meglio per ciascuno di noi”.

Zlatan Ibrahimovic

Su Leao e Giroud

“Potenza e capacità fuori dal comune: Rafa è impressionante. Ha il talento per diventare il miglior giocatore al mondo. Non voglio dire che sia il miglior giocatore della rosa perché quello spogliatoio è pieno di giocatori di livello mondiale. Tutti sono importanti. Il Milan non sarebbe il Milan senza ciascuno di loro. Poi certo, Rafa ha qualcosa di diverso… Giroud? Olivier è un giocatore straordinario e una grande persona, purtroppo calcisticamente è sottovalutato. I suoi gol contro l’Inter due stagioni fa ci hanno portato lo Scudetto. Quella fu anche la mia prima convocazione a San Siro”.

L’articolo Lazetic: “Pazzesco giocare a San Siro, Ibra mi consigliava come tirare, Giroud è calcisticamente sottovalutato” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG