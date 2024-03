Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla probabile partenza di Giroud e Kjaer.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sull’addio di Giroud ma non solo: “Aggiungiamo anche Kjaer e ne perdi addirittura due di leader, il danese in campo ha un peso anche maggiore perché parla molto. Sono due perdite pesanti, poi puoi sostituire Giroud con Gyokeres, Sesko, Zirkzee… magari fanno più gol, ma da questo punto di vista è un po’ presto per dire che saranno all’altezza”.

Chi potrebbe avere la leadership per sostituire il francese

“Un po’ Adli. Di Calabria non conosco l’impatto nello spogliatoio. Maignan se rimane sicuramente, poi tra gli altri forse potrebbero crescere un po’ Tomori e Leao, però non è prevedibile. Però Adli è molto giovane, difficilmente andrebbe a dire qualcosa a un nuovo acquisto più vecchio di lui”.

Yacine Adli

L’indiscrezione

“Parlando tecnicamente, lunedì 27 maggio il Milan potrebbe non avere attaccanti. Ho letto che stiamo cercando di rinnovare con Jovic, ed è giusto perché non lo perdi a zero e puoi monetizzare. Però non sottovaluto il fatto che nell’ultima partita, al posto di Giroud non lo ha messo e ha messo Okafor. Non vorrei che avesse optato allo svizzero come prima alternativa, e se fosse così mi sembra sia una bocciatura tecnica”.

Il possibile nuovo centravanti

“Moncada deve pescare dal cilindro il coniglio e i coniglietti, perché come secondo devi trovare un prospetto dal prezzo più contenuto. Okafor ha giocato lì, ma a due. Dipende poi anche dall’allenatore… se venisse Motta, Zirkzee gli fa da falso 9. Stando così le cose, io ci terrei ad avere giocatori fisicati. Ecco perché non mi fa impazzire David. Poi se il nuovo tecnico non vuole la punta boa ma si vira verso un gioco più manovrato allora ok, ma se rimane Pioli o arriva qualcuno che vuole un riferimento in mezzo, serve un profilo fisicato”.

