L’ex centrocampista Evaristo Beccalossi sostiene che la classifica di Serie A rispecchi i reali valori delle due milanesi.

Evaristo Beccalossi alla Gazzetta dello Sport ha parlato specialmente di Inter anche se non mancano alcuni passaggi sul Milan. “I dirigenti interisti sono stati bravi a trovare giocatori di valore e anche esperti a costo zero. E’ un mercato non semplice quello degli svincolati. L’Inter ha dimostrato di saperci fare e di tirar fuori giocatori di livello e utili alla causa. Nella rosa attuale ci sono otto giocatori arrivati negli anni a costo zero, cinque solo in questa stagione. Da Thuram a Calhanoglu, passando per De Vrij e Mkhitaryan per citarne alcuni sono punti cardine del progetto nerazzurro“.

Hakan Calhanoglu

La classifica della Serie A

“La squadra di Simone Inzaghi è forte, ha a disposizione un gruppo davvero competitivo e il distacco rappresenta bene quanto sia più forte l’Inter rispetto al Milan. Non sono troppi, sono giusti. Nella stagione precedente era stato il Napoli a chiudere presto il campionato. In questa è l’Inter ad avere la squadra più forte“.

I mercati nerazzurri

“Negli ultimi anni abbiamo assistito alla cessione di diversi top player, tipo Onana. Però poi sono arrivati elementi che si sono dimostrati ottimi. I loro acquisti hanno determinato un innalzamento del livello della squadra e i risultati in campionato lo dimostrano. Credo che bisognerebbe fare un applauso a chi ha gestito queste situazioni e a chi con il lavoro quotidiano ha fatto sì che l’Inter restasse lassù. E per la prossima stagione si vedrà, intanto godiamoci il finale di campionato restando concentrati sull’obiettivo“.

L’articolo Beccalossi: “Il distacco in classifica rappresenta bene quanto sia più forte l’Inter rispetto al Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG