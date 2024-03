Il centrocampista offensivo del Genoa Junior Messias ricorda con grande piacere i suoi trascorsi rossoneri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Junior Messias che ha ripercorso a grandi linee alcuni episodi della sua vita; spazio ovviamente anche ai bei momenti vissuti al Milan. “Sto cominciando a conoscere la storia del Genoa e mi emoziona. È una storia di passione. Che sto vivendo anche io. Qui mi hanno accolto bene e penso proprio che sposterò la residenza a Genova da Torino. Vivo a Nervi con mia moglie e i miei figli Emanuele e Miguel che fanno la scuola calcio”.

La nuova avventura al Genoa

“Ho voluto la numero 10. Volevo riprendere ad essere Messias, quello che si diverte giocando. So che è una responsabilità in più. Ma sono felice in questa squadra e sono pronto per giocarmela con il Frosinone, una squadra difficile. Se avessimo avuto qualche infortunio in meno, forse avremmo potuto ambire a qualcosa in più. Mi manca davvero tanto il goal. E sabato vorrei prendermi proprio questa soddisfazione…”.

Junior Messias

La sua storia

“Pulivo i mattoncini per 20 centesimi a mattoncino, sono arrivato a vincere uno scudetto col Milan di cui resterò sempre tifoso. Al Milan e con Pioli ho imparato tanto. È una stagione che non dimenticherò mai. Nasco trequartista ma ho fatto l’esterno destro e sinistro e ora sono tornato a fare la mezzala, ruolo che mi piace. Corro meglio anche se sono sempre andato veloce e mi permetto anche qualche giocata perché il calcio deve essere gioia”.

