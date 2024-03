I rossoneri hanno rimandato l’acquisto del giovane centravanti nelle ultime 2 stagioni ma ora non si può più tergiversare.

Il Milan acquisterà un centravanti in vista della prossima stagione ma la scelta della dirigenza non è affatto semplice. I rossoneri dovranno sostituire Olivier Giroud che stando alle ultime notizie pare aver deciso di andare nella MLS.

Il primo obiettivo

Il Milan da anni sta osservando i possibili obiettivi in attacco. La Gazzetta dello Sport ridisegna le gerarchie da quello che piace di più alla dirigenza a quelli che vengono ritenuti affari a bassi costo. Secondo la rosea Viktor Gyokeres è in pole in questo momento. L’attaccante dello Sporting ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma molto probabilmente sarà possibile trattare almeno per la metà di quel prezzo. Il 25enne ha segnato 36 gol in 39 partite in questa stagione.

Joshua Zirkzee

Le alternative

Joshua Zirkzee del Bologna è la prima alternativa anche se forse questa definizione è inesatta: diciamo che piace quasi alla stessa maniera dello svedese. Il Bayern Monaco può riacquistarlo per 40 milioni di euro ma non è detto che lo farà, anzi; i rossoblù potrebbero chiedere addirittura circa 60 milioni di euro. Simili somme di denaro sarebbero necessarie per ingaggiare Benjamin Sesko del Lipsia o Santiago Jimenez dal Feyenoord, mentre le opzioni più economiche sono attualmente Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Queste ultime però restano sullo sfondo, le preferenze di Moncada e soci sono specialmente per i primi 2.

