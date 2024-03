Il giornalista Umberto Zapelloni ha detto la sua sul rendimento del serbo e sulla possibilità che sia il nuovo 9 rossonero.

Umberto Zapelloni ha parlato a Radio Rossonera del possibile erede di Olivier Giroud. “Il prossimo mercato sarà differente rispetto al solito. Il problema è che i costi sono tanti, quindi dovresti fare una svolta. Va detto che De Ketelaere non era costato poco, ma sono cifre differenti dalle cifre che dovrebbero servire quest’anno per una punta di un certo tipo”.

Luka Jovic

L’addio del francese

“Temo che sia inevitabile. Se un giocatore della sua età decide di prendere una scelta di vita di quel tipo, credo ci sia poco che possa trattenerlo. Effettivamente Giroud ha dato al Milan più di quanto il club si aspettasse quando lo ingaggiò. Mancherà molto perché ha dato un apporto al di là di gol e assist. Nello spogliatoio è sicuramente un elemento di peso per la serietà, per l’impegno, per la carica e per l’esempio. Nel giro di due anni il Milan perde Ibrahimovic e Giroud: due perdite pesanti per i gol e anche per il peso nello spogliatoio. L’augurio è che non vada a sostituirlo con un ragazzino, che non vada a pescare un giovane che si farà. Devi andare a pescare un attaccante che abbia già un suo spessore. Se ne sono andati tanti uomini di peso in questi anni”.

Su Jovic

“Ci si può puntare come rincalzo, non come nuovo Giroud. Anche se ha fatto vedere delle cose interessanti, quella squalifica che è andato a prendersi è imperdonabile perchè un giocatore consapevole della sua importanza per il Milan in quel momento non fa quel fallo. Una mancanza di testa simile in un momento così delicato è pesante poi da digerire”.

L’articolo Zapelloni: “Giroud mancherà molto, Jovic non può essere più di un rincalzo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG