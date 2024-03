L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha detto la sua su come migliorare la rosa rossonera sul mercato.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha suggerito 4 acquisti al Milan: “Prima di interrogarci sui possibili acquisti che il Milan può fare, domandiamoci: i rossoneri oggi difendono e attaccano con la squadra No. O, perlomeno, non sempre. Dunque, questo è un aspetto da migliorare. Perché i quattro là dietro, se non sono adeguatamente protetti e supportati, vanno in difficoltà, perdono fiducia e tutto si complica”.

Joshua Zirkzee

L’erede di Giroud

“Il francese è stato molto utile e nella scelta del successore bisognerà ascoltare le richieste dell’allenatore. Se sarà ancora Pioli, come mi auguro, credo che punterà ad avere un attaccante con caratteristiche di movimento, disposto anche a sacrificarsi in fase di non possesso. […] Mi chiedono soprattutto di Zirkzee. Potrebbe andare bene? La risposta non è semplice. Il ragazzo ha talento, è inserito in un gruppo che sta facendo veramente un ottimo calcio ed è una punta che ama costruire l’azione. […] Al Milan lo vedrei bene, a patto che quello rossonero diventi davvero un collettivo“.

In generale

“In sostanza, osservando la rosa di quest’anno, io punterei a intervenire con almeno quattro acquisti. Direi un attaccante, e Zirkzee sarebbe un ottimo profilo. Con Pulisic e Leão sugli esterni, il reparto sarebbe a posto. E poi è necessario un centrocampista molto intelligente e molto disponibile alla corsa. Infine cercherei due difensori: magari un laterale e un centrale”.

L’articolo Sacchi: “Mi auguro resti Pioli, poi cercherei 4 acquisti, vedrei bene Zirkzee al Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG